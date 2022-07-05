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السودان.. النيابة العامة ترفض المصادقة على فض أي اعتصام في الخرطوم

السودان.. النيابة العامة ترفض المصادقة على فض أي اعتصام في الخرطوم
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

نفت النيابة العامة بصورة قاطعة  ماراج في وسائل التواصل الاجتماعي وقطعت بأنها لم تصدر أي قرار أو أمر أو مصادقة لفض أعتصام المؤسسة بالخرطوم بحري أو غيرها من الاعتصامات في الولاية.

العالم - السودان

و قالت لجان أحياء بحري "اليوم" إن القوات النظامية تعتزم فض اعتصام "المؤسسة".

و كان قد ناشدت اللجان في تعميم الثوار بالتوجه نحو ساحة الاعتصام و تتريس جميع حدود الاعتصام وحمايته بتشييد المزيد من المتاريس بجانب تثبيت الكاميرات وتفعيل وضعية التصوير لتوثيق القوات وعتادها وانتهاكاتها.

و أضافت "سلامتك هي الأهم من تأمين المنافذ الآمنة".

و تابعت "كما نحذر قوات الإنقلاب الإقتراب من إعتصامنا وأنه في حالة فض الاعتصام سيتم التصعيد الشامل وتتريس كل مدينة بحري".

و أكدت اللجان مضيها في طريق إسقاط الانقلاب بكل وسائل المقاومة السلمية.

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