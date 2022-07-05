السودان.. البرهان يتعهد بحل مجلس السيادة بعد تشكيل الحكومة

العالم - مراسلون

مع تواصل الضغط الشعبي عبر التظاهرات السلمية والاعتصامات المطالبة باسقاط حكم العسكر وفرض مدنية الدولة في السودان، جاء خطاب عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، خطاب لخصه في ابتعاد العسكر تماما عن حوار الالية الثلاثية التي تقودها الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي والايقاد وترك الامر للمدنيين لتشكيل حكومة كفاءات والتحقيق في مقتل المتظاهرين.

وقال عبد الفتاح البرهان: عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية وذلك لافساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الاخرى من الجلوس من أجل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة.

لكن يري الكثير من المراقبين ان خطاب البرهان القصد منه تهدئة الشارع السوداني عقب تفاقم الازمات السياسية والامنية والاقتصادية، وأن تنحي العسكر عن المفاوضات لا يعني ابتعاده عن السلطة.

وقال المحلل سياسي طارق عثمان: يمكن ان يقرأ بانه استجابة للضغوط التي مارسها الشارع طوال الفترة الماضية وكذلك يمكن ان يقرأ بانه فخ اراده البرهان لايقاع القوى السياسية خاصة وان القوى السياسية بينها وبين بعضها ما صنع الحداد.

الشارع السوداني يواصل تصعيده عبر التظاهرات والاعتصامات مع إغلاق كامل للشوارع الرئيسة ، لتشمل الاعتصامات مدن الخرطوم الثلاث وعددًا من الولايات ، ويتم التخطيط لإعلان العصيان المدني.

حتي اللحظة تجاوز عدد قتلي التظاهرات 100 والاف الجرحي خلال تسعة اشهر ، وتبدأ لجان التحقيق عملها في كشف المتورطين دونما نتائج.

اكثر من 3 سنوات والمتظاهرون يبحثون عن الحرية والسلام والعدالة ما بين الاعتصامات والتظاهرات والنتيجة المزيد من القتل والدماء بيد العسكر.