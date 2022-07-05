الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع عدد القتلى الى 6 أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في شيكاغو + فيديو

الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأميركية أنّها أوقفت مساء الإثنين شاباً يشتبه بأنّه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو (شمال) على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضاً بمناسبة عيد الاستقلال، في هجوم أوقع 6 قتلى و26 جريحاً على الأقلّ.

العالم - حوادث

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنّ المشتبه به روبرت إي. كريمو الثالث الملقّب بـ"بوبي" (22 عاماً) "أوقف بدون حوادث" بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقّب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.

وكانت الشرطة نشرت صورة للمشتبه به بدا فيها شاباً ذا وجه نحيل تغطّي الوشوم رقبته وقد عرّفت عنه بأنّه "يتحدّر من المنطقة".

ووقعت هذه المأساة الجديدة في بلد لم يستفق بعد من صدمات متتالية أحدثتها سلسلة هجمات مسلّحة أوقعت العديد من القتلى.

وقالت الشرطة إنّ المشتبه به تسلّح ببندقية قويّة واعتلى سطح متجر حيث راح منه يطلق النار على أناس تجمّعوا للتفرّج على الاستعراض السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي تحتفل به الولايات المتحدّة في الرابع من تموز/يوليو من كل عام.

وبحسب شرطة هايلاند بارك، البلدة الفارهة الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان والبالغ عدد سكّانها 30 ألف نسمة، فإنّ المسلّح ما لبث أن ترجّل واستقلّ سيارة فضية اللون من طراز هوندا فيت ولاذ بالفرار.

وشارك مئات الشرطيين في عمليات البحث عن مطلق النار الذي أرفقت الشرطة صورته بتحذير قالت فيه للسكّان "عليكم بالتزام أقصى درجات الحيطة، هذا الرجل فارّ. إنّه يعتبر مسلّحاً وخطراً".

وبعد إلقاء القبض على المطلوب، قال لو جوغمان قائد شرطة هايلاند بارك للصحافيين إنّ توقيفه تمّ "بدون مشاكل" في ختام عملية مطاردة قصيرة على الطريق السريع.

ويمتلك "بوبي" عدداً من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرّف فيها عن نفسه بأنه موسيقي من شيكاغو يدعى "آويك ذي رابر".

وقبل القبض عليه نشرت الشرطة تعزيزات شملت عربات مدرّعة ووحدات فدرالية.

روابط ذات صلة

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بضواحي شيكاغو

إصابة 9 أشخاص في أميركا بإطلاق نار خلال عرض احتفالي بمناسبة يوم الاستقلال

شاهد..مقتل إمرأة في إطلاق نار أثناء دفع عربة طفلها بنيويورك!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجزائر

السودان..مقتل ضابط استخبارات عسكرية وإبنه على يد مجهولين

"تبون" يعفو عن آلاف السجناء في ذكرى استقلال الجزائر

تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

زيارة دي ميستورا الحصرية للمغرب والغاء زيارته المقررة إلى الصحراء.. والبوليساريو تعبر عن أسفها للقرار

أنباء عن “وساطة” جزائرية لحل الأزمة السياسية في تونس