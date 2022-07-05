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اليابان تمنع تقديم خدمات مالية إلى الجهات الروسية

اليابان تمنع تقديم خدمات مالية إلى الجهات الروسية
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

جاء في نشرة صدرت عن عدة وزارات يابانية، أن طوكيو تفرض حظرا على تقديم الخدمات المالية، بما في ذلك خدمات المراجعة والاستشارات الإدارية وخدمات الثقة، إلى الجهات الروسية.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت الوثيقة: "وفقا لإخطار وزارة المالية، تم فرض حظر على تقديم خدمات الائتمان، وإعداد التقارير المالية، وخدمات مراجعة الحسابات والاستشارات الإدارية للجهات في روسيا الاتحادية".

ووفقا للنشرة، سيصبح هذا الحظر ساري المفعول، اعتبارا من 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة، 57 فردا و6 مؤسسات من روسيا، بما في ذلك رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو ونائبه كيريل ستريموسوف، ونائب رئيس الوزراء دميتري غريغورينكو، وأقارب المالك الرئيسي لشركة "سفيرستال" أليكسي مورداشوف، وكذلك العازف الموسيقي سيرغي رولدوجين وزوجته.

ومن بين الشركات، هناك "أنتي – ألماظ"، وصندوق الثقافة الإستراتيجية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإعلامية الروسية. ومن بينها "ساوث فرونت" و"إينفو روس".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول في اليابان إن وجدت، بالإضافة إلى حظر إجراء المعاملات المالية مع هؤلاء الأفراد والمنظمات. بالإضافة إلى ذلك، تفرض اليابان حظرا على تقديم الخدمات إلى روسيا، بما في ذلك خدمات المراجعة والاستشارات الإدارية وخدمات الثقة. يوضح تفسير هذه الفقرة من النشرة، أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 5 سبتمبر.

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