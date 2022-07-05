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وزير الخارجية الروسي يزور فيتنام

وزير الخارجية الروسي يزور فيتنام
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

يقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى فيتنام يومي 5 و6 يوليو، بدعوة من نظيره الفيتنامي، بوي ثانه سون.

العالم - روسيا

أعلنت عن ذلك البوابة الإخبارية للحكومة الفيتنامية اليوم الثلاثاء، حيث ذكر التقرير أن موعد الزيارة يتزامن مع الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فيتنام وروسيا.

وقد تأسست العلاقات الدبلوماسية الفيتنامية الروسية عام 1950، ثم رفع البلدان علاقتهما إلى شراكة استراتيجية عام 2001، ثم شراكة استراتيجية شاملة عام 2012.

وفي عام 2021، تبنى البلدان بيانا مشتركا بعنوان "رؤية لتطور شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وفيتنام حتى عام 2030"، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفيتنامي، نجوين شوان فوك، إلى روسيا. كما أشار التقرير إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغ 4.85 مليار دولار و7.1 مليار دولار لعامي 2020 و2021 على التوالي، بينما استثمر المستثمرون الروس أكثر من 950 مليون دولار في 151 مشروعا في فيتنام.

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