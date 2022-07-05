فرنسا تعيد أطفالا ونساء داعشيات من مخيمات في سوريا

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وقالت الوزارة، في بيان، إنّه تمت "إعادة 35 قاصراً فرنسيّاً كانوا في مخيمات في شمال شرق سوريا" إلى أراضيها، مشيرةً إلى أنّ العملية "تشمل أيضاً إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الوالدات سُلِّمن إلى السلطات القضائية، بينما سُلِّم الأطفال القُصَّر إلى خدمات رعاية الأطفال".

وكانت بلجيكا قد أعادت 16 طفلاً و6 أمّهات، هم أفراد أسر مسلحين بلجيكيين، في ـ21 حزيران/يونيو، من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الكرد، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع.

وتُعدُّ بلجيكا إلى جانب فرنسا من بين الدول الأوروبية التي شهدت مغادرة أكبر عدد من مواطنيها للانضمام إلى صفوف التنظيمات الارهابية، إذ غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى سوريا، منذ العام 2012، للقتال في صفوف هذه التنظيمات.