خنافس الأرز.. من أين تأتي؟ و هل يجب التخلص من الأرز؟

العالم - ايران

عندما تكون حبوب الأرز لا تزال في الأرض، تقوم خنفساء الأرز بحفر حفرة في حبة الأرز ووضع البيض فيها ثم ختمها. عندما ترتفع الحرارة لاحقا ، تفقس البيوض و تتحول إلى يرقة و من ثم خنفساء تسبب تسوس الأرز.

طبيا هذه اليرقات لا تحوي فيروسات لذلك لا داعي للتخلص من الأرز، بل اغسله قبل طبخه و تخلص من اليرقات، عندما تضع الأرز في الماء ستطفو حبات الأرز المسوسة، أيضا تخلص منها، ثم اطبخ الأرز كالعادة.

لا داعي طبيا للقلق من هذه اليرقات ولكن ما يجب أن نقلق منه هو العفن الفطري في الأرز. إن وجدت العفن في الأرز، تخلص منه لأن العفن يحوي مادة الأفلاتوكسين و هي مادة مسرطنة.