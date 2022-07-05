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بريطانيا تمنع استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس

بريطانيا تمنع استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت الحكومة البريطانية، إنها قررت فرض منع على استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس، ووسعت القيود المفروضة على أسمدة البوتاس البيلاروسية.

العالم - اوروبا

وجاء في مذكرة شرح للمستوردين، تم نشرها اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "دخلت عقوبات جديدة على الواردات من بيلاروس حيز التنفيذ اعتبارا من 5 يوليو 2022، إلى جانب حزمة أوسع من العقوبات التجارية. وتشمل هذه فرض حظر على استيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة، والحديد والصلب، والقيود الموسعة على أسمدة البوتاس والثروات الباطنية".

ويوم أمس أعلنت الخارجية البريطانية، عن فرض هذه العقوبات الجديدة، وذكرت أن سبب تشديد العقوبات ضد بيلاروس، كان الدعم النشط من قبل السلطات البيلاروسية، برئاسة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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بريطانيا تمنع استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس

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