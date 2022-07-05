نيجرفان بارزاني يبحث أوضاع العراق مع سيناتور أميركي

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) ، ذكر المكتب الإعلامي للرئيس بارزاني في بيان، أن "بارزاني استقبل غراهام اليوم ووفدا مرافقا له يضم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في العراق إلينا رومانووسكي وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال جون برينان وعدداً من الدبلوماسيين وكبار الضباط الأميركيين".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع العراق والعملية السياسية في البلاد، وآخر تطورات الحرب على الإرهاب، وعلاقات أربيل - بغداد والحوار لحل المشاكل بينهما، فضلاً عن الأوضاع في سوريا والملف الكردي فيها".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة واتفقا في الرأي بأن خطر الإرهاب وعودة "داعش" للبروز يشكلان تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار العراق وسوريا، ومن الضروري لمواجهة هذا الخطر أن تتم المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة وتكرس الأطراف كافة جهودها ومساعيها في هذا السياق".

وتابع أن "علاقات العراق ومنطقة كردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وآخر مستجدات الوضع في المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محاور أخرى من الاجتماع".

وبين أن "بارزاني عبر عن شكر وامتنان كردستان العراق للدعم والمساعدات الأميركية للعراق ولكردستان في الحرب ضد الإرهاب".

وقال بارزاني، بحسب البيان، إن "مفتاح الاستقرار وحل مشاكل العراق يتمثلان في حل مشاكل أربيل - بغداد من خلال الحوار وبموجب الدستور".