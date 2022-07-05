مصرع 9 اشخاص جراء أمطار موسمية غزيرة في باكستان

العالم- باكستان

وأعربت الوكالة في بيان عن تخوفها من زيادة عدد القتلى، بعد فقدان الكثيرين في فيضانات بمناطق من إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد خلال الليل.

وقد لقي سبعة أشخاص حتفهم عندما انهار سطح منزلهم فوق رؤوسهم أثناء انهمار المطر خلال الليل في كويتا، عاصمة ولاية بلوشستان، وجرفت الفيضانات جثتين عثر عليهما قرب سد.

وأعلنت السلطات أن الأمطار الغزيرة التي بدأت يوم الاثنين واستمرت حتى اليوم الثلاثاء، ألحقت أضرارا أيضا بعشرات المنازل في بلوشستان.

ومنذ يونيو تسببت الأمطار في مقتل 38 شخصا وألحقت أضرارا بأكثر من 200 منزل في جميع أنحاء باكستان، بما في ذلك في بلوشستان، حيث انزلقت حافلة ركاب خلال نهاية الأسبوع لتسقط في واد عميق وسط هطول أمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصا.