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رابطة علماء اليمن تكشف منع تحالف العدوان علاج أمينها العام

رابطة علماء اليمن تكشف منع تحالف العدوان علاج أمينها العام
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

ودعت صنعاء، الثلاثاء، امين عام رابطة علماء اليمن، عبدالسلام الوجيه والذي وافته المنية، فجرا، بعد صراع مرير مع المرض.

العالم- اليمن

وكانت رابطة علماء اليمن نعت في بيان لها وفاة العلامة الوجيه ، مستعرضة مبادئه في الدفاع عن اليمن والقضية الفلسطينية واحياء التراث الاسلامي.

واشارت الرابطة في بيان لها إلى رفض التحالف السماح له بمغادرة اليمن للعلاج رغم تدهور حالته الصحية مؤخرا.

وتوفي أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة عبدالسلام الوجيه، فجر اليوم الثلاثاء، بعد سنوات من مصارعة مرض عضال ألم به.

وتقدم السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الثلاثاء، بالعزاء للشعب اليمني والأمة الإسلامية في وفاة أمين عام رابطة علماء اليمن العلامة المجاهد عبدالسلام الوجيه. ولفت إلى أن العلامة الراحل سعى للتقريب بين أبناء الأمة الإسلامية، والتصدي لمساعي التفرقة والفتنة، وكان له دوره في التصدي لمؤامرات أعداء الأمة الإسلامية والمخططات العدائية الأمريكية والإٍسرائيلية.

ونوه السيد الحوثي بمواقف العلامة الراحل ثابتة ومشرفة في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن وتجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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