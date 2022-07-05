الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. القبض على قياديين في تنظيم "داعش"

العراق.. القبض على قياديين في تنظيم
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على قياديين اثنين في تنظيم "داعش" في العاصمة بغداد ومدينة السليمانية، كما اعتقل 4 مطلوبين آخرين.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، إن عمليات الاعتقال جاءت من خلال تنفيذ عناصر جهاز مكافحة الإرهاب لـ"عمليات في العاصمة بغداد والتي نفذت بها عملية استخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المعروف بـ"أبو علي بغداد"، الذي اشترك في تنفيذ عدد من الجرائم البشعة ضد المواطنين والقوات الأمنية".

وبتنسيق مع قوى الأمن الداخلي (آسايش) محافظة السليمانية بمنطقة كردستان، فقد "تمت الإطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش داخل السُليمانية"، إلى جانب ذلك، قبض الجهاز على "4 من الإرهابيين في محافظات الأنبار وكركوك، وصلاح الدين".

روابط ذات صلة

نيجرفان بارزاني يبحث أوضاع العراق مع سيناتور أميركي

إجتماع في السليمانية لبحث نقل القدرات التكنولوجية الإيرانية إلى العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. القبض على قياديين في تنظيم "داعش"

بوريل يدعو لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

عقب استقالة وزيرين في حكومته.. مطالبات برحيل جونسون

أحزاب ليبية تطالب "الرئاسي" بتسلم زمام الأمور وإنهاء المرحلة الانقتالية "فورا"

خلال لقائه لابيد.. ماكرون يؤكد على ضرورة إحياء الاتفاق النووي

خلال لقائه مع ماكرون.. لابيد: حزب الله لديه أكثر من 100 ألف صاروخ موجه نحو "إسرائيل"