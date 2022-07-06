أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 06 يوليو 2022

وطن امروز..

إجتماع أمني طارئ في الكيان الصهيوني حول قدرات سلاح مسيرات حزب الله

قدس..

المعارضة السعودية تكشف عن شن سلطات آل سعود حملة إعتقالات واسعة بالمنطقة الشرقية

عصر ايرانيان..

محافل إعلامية أمريكية تتحدث عن محاولات المسؤولين التعتيم على واقع أفول أمريكا

اطلاعات ..

بدء مسار إنضمام فنلندا والسويد لعضوية حلف شمال الأطلسي الناتو رغم التحذيرات الروسية

جمهوري اسلامي ..

بوتين يأمر الجيش الروسي بمواصلة عملياته العسكرية بأوكرانيا بعد سيطرته على لوهانسك

ايران ..

تفاقم أزمة الوقود بأوروبا إثر مقاطعة الغاز الروسي, بتوقف الإنتاج في حقول غازية بالنرويج

خراسان ..

إطلاق نار في إحتفالات يوم الإستقلال بأمريكا يوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى

كيهان ..

وقوع صدامات عنيفة بين قوى الأمن بأوزبكستان ودعاة الإنفصال بمنطقة قره قالباقستان

مردم سالاري ..

الشرطة التركية تطلق النار على حافلة للاجئين أفغان ومصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفل

جوان ..

عودة المظاهرات والإحتجاجات ضد الغلاء وتفاقم الأوضاع المعيشية لبيروت ومدن لبنانية أخرى

ابرار ..

ماكرون يجري ثاني تعديل وزاري منذ إنتهاء الإنتخابات البرلمانية وفقدان حزبه اللأغلبية المطلقة

آرمان ملي ..

إعلان حالة الطوارئ بإيطاليا مع تفاقم الجفاف وإنخفاض منسوب الأنهر وإرتفاع درجات الحرارة

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم

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عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها( أمريكا ستذعن بإلغاء الحظر بنهاية المطاف ).. نجحت ايران في سحب البساط عمليا من تحت اقدام الحظر الامريكي وافشال ضغوط الحد الاقصى بتوسيع دائرة علاقاتها الاقليمية والدولية , فانضمامها لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون جسد بحد ذاته ضربة قوية للحظر ، ( إن بلادنا أثبتت قدرة فائقة على تحدي الحظر والضغوط الأمر الذي وضع أمريكا وحليفاتها الأوروبيات أمام واقع جديد) واقع يتمثل بفشل الحظر عمليا على ايران وتحول بلادنا الى اكبر قوة اقليمية , قوة لها تاثيراتها وتحالفاتها الدولية الاستراتيجية الواسعة ,ومن هذا كله ستجد امريكا نفشها مجبرة على الخضوع والاذعان امام مطالب ايران بشأن حقوقها القانونية في الاتفاق النووي وعلى رأسها الغاء الحظر وضمان مصالح ايران الاقتصادية في هذا الاتفاق .

مردم سالاري ..

في مقالها الذي يحمل عنوان (أسكتلندا عظمة في حلقوم بريطانيا) كتبت صحيفة مردم سالاري .. حددت رئيسة وزراء الحكومة المحلية باسكتلندا "نيكولا استروجن" تاريخ التاسع عشر من اكتوبر 2023 موعدا لاجراء استفتاءا عاما اخر على الاستقلال باسكتلندا , بعد استفتاء عام 2014 الذي تمخض عن فوز هامشي لانصار البقاء تحت التاج البريطاني . ( إستروجن دعت رئيس الوزراء البريطاني إلى نقل صلاحيات الموافقة على هذا الإستفتاء للبرلمان الأسكتلندي نفسه ) بوريس جونسون وعد بدراسة الطلب لكنه عقب بأن الوقت ليس مناسبا لبحث قضايا استفتاءات جديدة واستفتاء 2014 اوفى بالغرض حسب تعبيره . ان هناك مخاوف متزايدة بلندن من ان يؤدي اي استفتاء جديد باسكتلندا ال نتائج لصالح انفصالها وعندها سيكون من الصعب التكهن بمستقبل بريطانيا في ظل موجود مطالب اجراء استفتاءات بايرلندا الشمالية وويلز ايضا .

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا يتحدث عن (حروب أمريكا السرية في العالم) جاء فيه ..ازاح موقع "انترسيبت" الامريكي الستار عن جانب من خفايا الحروب الامريكية الخفية في العالم بذريعة الحرب على الارهاب . وحسب الوثائق التي نشرها هذا الموقع ..( أمريكا تقف عمليا وراء مالايقل عن ثلاث وعشرين حربا ونزاعا مسلحا في العالم منذ 2017 وخاصة في غرب آسيا ) ويضيف هذا الموقع ان الحروب الامريكية السرية اخذت طابع توظيف شركات امنية خاصة في بعض النزاعات هنا وهناك في العالم, وطابع تدخل وحدات امريكية خاصة تارة اخرى هذا بالاضافة الى ايجاد ميليشيات محلية مدعومة امريكيا في حروب بالنيابة .

اطلاعات ...

صحيفة اطلاعات كتبت في تقرير تحليلي يحمل عنوان ( بدء مسار إنضمام فنلندا والسويد للناتو )..اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي "ينس استولتنبرغ" عن توقيع البلدان الاعضاء على وثيقة انضمام السويد وفنلندا للناتو في مراسم وصفها بالتأريخية. ان هذا التطور جاء مع استمرار الحرب في اوكرانيا ووسط تحذيرات روسية جدية من تبعات توسع الناتو .( الناتو يعتبر إنضمام السويد وفنلندا تعزيزا لقدراته وللأمن الأوروبي لكن هناك أوساط أوروبية تحذر من فرض عزلة على روسيا ) وترى هذه الاوساط ان روسيا ستعمد بدورها للقيام بخطوات لصالح تعزيز امنها القومي وهي التي لا ترى بان الناتو حلفا دفاعيا كما يدعي الغرب بل تهديدا لامنها القومي . ان هذه الرؤية استندت لاول ردود فعل روسية على انضمام هذين البلدين للناتو , فالرئيس الروسي اصدر تعليماته للجيش بمواصلة عملياته باوكرانيا بعد سيطرته على منطقة لوهانسيك , كما لوحت روسيا بنشر صواريخ نووية بروسيا البيضاء وفي جيب كاليننغراد الروسي على بحر البلطيق.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في تقرير لها عن (إستياء أغلبية الفرنسيين من حكومة ماكرون).. كشف استطلاع للرأي اجرته صحيفة الفيغارو الفرنسية ان نحو 70% من الفرنسيين وحسب نتائج هذا الاستفتاء غير مقتنعين بكفاءة الحكومة الفرنسية الجديدة. (ماكرون كلف وزيرة العمل السابقة إليزابيث بورن بتشكيل حكومة بعد إعادة إنتخابه بمنصبه وإستقالة رئيس الوزراء جان كاستكس) ويعتبر التعديل الوزاري الذي تم الاعلان عنه في هذه الحكومة الثاني من نوعه خلال ستة اسابيع, وتدور الانتقادات الداخلية للحكومة الفرنسية التي تم تشكيلها بعد فشل حزب ماكرون وحلفائه بالحصول على الاغلبية المطلقة بالبرلمان حول محور عدم كفاءة عدد من الوزراء ممن سبق وان فشلوا في مهام وزارية ومسؤوليات رسمية سابقة وكذلك هناك انتقادات جدية لسياسات ماكرون الاقتصادية والاجتماعية ايضا.