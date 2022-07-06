زاخاروفا ترد على شرط نظيرتها الأمريكية برايس: سلطتك تضعف

العالم - روسيا

وقد أعلنت برايس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتمنى أن توفر روسيا "ذريعة" للقاء وزيري خارجية الدولتين لافروف وبلينكن. وأضافت أن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لعقد لقاء كهذا.

وأعلنت زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها في تلغرام، أنها تود أن ترد على كلام نيد برايس بكلمات "أغنية شهر يونيو" من تأليفها (زاخاروفا): "لقد أشرف يونيو على النهاية، سلطتك ضعفت، وأنا هاربة من هذا الكذب".

وكانت الخارجية الروسية قد قالت إنها لا تحضّر للقاء وزيري الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا.