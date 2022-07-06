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الصحة الإيرانية: 5 وفيات و1271 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 5 وفيات و1271 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن وفاة 5 أشخاص بفيروس کورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 141 ألف و413 شخصا.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي الأربعاء، عن تسجيل 1271 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و242 ألفا و919 شخصا.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و63 ألفا و846 شخصا حتى الآن.

وأضافت أن 273 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و676 ألفا و 979 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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