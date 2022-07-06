العراق وألمانيا تبحثان ملفي التعاون الأمني وإعادة إعمار المناطق المحررة

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي استقبل اليوم السفير الألماني لدى العراق مارتين ييغر، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يصبّ في المصلحة المشتركة، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، وإعادة إعمار المناطق المحررة، ودعم مؤسسات الدولة العراقية بالخبرات وبناء القدرات".

وأضاف، أن "اللقاء شهد التباحث في تعزيز الشراكة بين العراق وألمانيا في المجالين الاقتصادي والاستثماري، والتبادل الثقافي، فضلاً عن متابعة شؤون المواطنين العراقيين المبتعثين للعلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الألمانية".

وأعرب السفير الألماني، بحسب البيان، عن تقديره للجهود الحكومية العراقية في مجال الإعمار، ومعالجة آثار التغيّر المناخي والاعتماد على الطاقة المتجددة، مثمناً على وجه الخصوص الاهتمام المباشر من رئيس مجلس الوزراء لإتمام مشاريع شركة سيمنز الألمانية في العراق ضمن قطاع الطاقة والكهرباء.