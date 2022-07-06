الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تحذر من برمجية خبيثة تخترق نظم التشغيل

سوريا.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تحذر من برمجية خبيثة تخترق نظم التشغيل
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في سوريا من بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم من خلاله تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل “ويندوز”.

العالم - سوريا

وأشار المركز في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن هذا التحذير الأمني يستهدف المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد حيث تم إرساله إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية.. وإعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها.

ودعا المركز من ورده هذا البريد إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

infosec@nans.gov.sy

تصنيف :

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي التقى فيصل المقداد ووجه رسالة للرئيس الأسد

"هيئة تحرير الشام" الارهابية تشن حملة اعتقالات في إدلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنفلات أمني وفوضى كبيرة تسود مدينة جديبو في جزيرة سقطري

الطيران التركي يقصف محافظة دهوك شمال العراق

المهرة تغرق في الظلام لليوم الرابع على التوالي

دوي صافرات الانذار في قاعدة التوحيد الثالثة بالسفارة الأمريكية في بغداد

سوريا.. الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تحذر من برمجية خبيثة تخترق نظم التشغيل

إيران: مستعدون لمساعدة نازحي الاشتباكات الأخيرة في بلخاب بأفغانستان