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شاهد.. استخبارات الحرس الثوري تعتقل مساعد السفير البريطاني بطهران

الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

بادرت استخبارات الحرس الثوري لرصد واعتقال بعض الدبلوماسيين العاملين في السفارات الاجنبية بطهران لقيامهم باعمال تجسس في البلاد من ضمنهم مساعد السفير البريطاني.

العالم - ايران

قال التلفزيون الإيراني مساء الأربعاء ان استخبارات الحرس الثوري ضبطت بعض المحتجزين خلال مغادرتهم البلاد وبحوزتهم عينات من التربة. من بين من احتجزتهم استخبارات الحرس، مساعد السفير البريطاني في طهران.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن بعض المحتجزين دخلوا إيران كأكاديميين وكانوا يجمعون عينات من التربة من مناطق محظورة وأن الدبلوماسي البريطاني كان يجمع عينات من التربة في منطقة ممنوعة فيها تجارب صاروخية.

واعتقل حرس الثورة هؤلاء الدبلوماسيين بينما كانوا يقومون باعمال تجسس واخذ عينات من التراب في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لايران وقد رصدتهم مسيرات حرس الثورة الاسلامية.

ومن بين الاشخاص الذين تم اعتقالهم ، مساعد السفير البريطاني الذي ذهب الى صحراء شهداد مع اسرته تحت ستار سواح ولكن الصور التي التقطت لهم تكشف انهم كان يسعون الى اخذ عينات من تراب تلك المنطقة وسيجري طرد هذا الشخص من البلاد بعد تقديمه الاعتذار .

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شاهد.. استخبارات الحرس الثوري تعتقل مساعد السفير البريطاني بطهران

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