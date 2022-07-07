قصف الإرهابيون منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي

العالم - سوریا

وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "تم تسجيل أحد عشر هجوما قصفا من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي".

وأضاف غيراسيموف: "سبع هجمات في محافظة حلب، وأربعة في إدلب".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.