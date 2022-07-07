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شاهد.. نادي اردني يرفض التطبيع ومواقع التواصل تحييه

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

رفض نادي الوحدات الأردني للكرة الطائرة المشاركة في بطولة دولية تستضيفها الامارات، بسبب مشاركة أندية من كيان الاحتلال.

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واعلن نادي الوحدات رفضه المشاركة مؤكدا القاعدة الأساسية في هذا السياق وهي لا للتطبيع.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعاومؤيدا مع خطوة نادي الوحدات حيث كتب "إياد" مغردا حول هذا الموضوع: "بعد إنسحاب فريق نادي الوحدات الأردني من بطولة العين الدولية لكرة الطائرة لوجود نادي صهيوني فيها نقول ومن القلب شكرا لكم كنتم وما زلتم تحملون هموم قضايانا العربية".

وجاء في حساب "اشرف نادي" حول هذا الموضوع: "كنت أتمنى لو أن الدعوة كانت لغير الوحدات حتى تعلموا أن الشعب الأردني كاملا لا يقبل بالتطبيع ولا حتى يقبل بمن أحلوه وأستبدلوا شرع الله".

وغرد"محمد تامر": "نادي الوحدات الاردني، من منطقة مخيمات لاجئين فلسطينيين، اهل المخيم تهجروا من ارضهم بسبب الاحتلال الصهيوني، يعني لا تحلم انت اللي بتهاجم نادينا اننا نطبع مع دولتك".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. نادي اردني يرفض التطبيع ومواقع التواصل تحييه

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