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حرق إطارات عند مدخل مصرف لبنان في بيروت

حرق إطارات عند مدخل مصرف لبنان في بيروت
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية أن مواطنين من جمعية صرخة المودعين احرقوا إطارات على مدخل مصرف لبنان، ورموا الزجاج إلى الداخل.

العالم - لبنان

وقد اتخدت القوى الأمنية إجراءات أمنية مشددة أمام مدخل مصرف لبنان.

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حرق إطارات عند مدخل مصرف لبنان في بيروت

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