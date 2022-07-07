شمخاني: إيران مستعدة للتعاون من أجل إحلال سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الارميني آرمن غريغوريان حيث ناقش معه القضايا التي تهم البلدين .

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية والثقافية والحضارية العميقة والطويلة الأمد بين البلدين، اضاف شمخاني الذي وصل الى يريفان صباح اليوم في زيارة ليوم واحد : لقد وفر هذا الوضع أرضية مناسبة لتعزيز وتوسيع العلاقات الشاملة بين البلدين.

وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن إيران وأرمينيا كانتا معا عبر التاريخ وفي ظروف إقليمية ودولية صعبة وكوارث طبيعية، موضحا أنه مع مثل هذه الخلفية ، لا ينبغي وضع أي قيود على توسيع العلاقات بينهما.

واشار الى أن حجم التبادلات الاقتصادية بين إيران وأرمينيا لا يتناسب مع القدرات التي يمكن تبادلها بين البلدين، وشدد على ضرورة تفعيل هذه القدرات.

وقال شمخاني: كما في الماضي، فإن إيران مستعدة لاستخدام قدراتها وامكاناتها لإحلال سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز.

بدوره أعرب آرمن غريغوريان ، سكرتير مجلس الأمن القومي لأرمينيا ، عن ارتياحه لزيارة الأدميرال شمخاني لأرمينيا ، وأكد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على جميع المستويات.

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كإجراء من الإجراءات التي يجب أن تعطى الأولوية للتعاون الثنائي.

وفي إشارة إلى العلاقات طويلة الأمد بين البلدين ، قال غريغوريان: هناك إمكانيات كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين ، الأمر الذي يتطلب بذل جهود إضافية لتفعيلها.

وأضاف: إن مشاريع نقل الكهرباء بين البلدين وتبادل الغاز بين أرمينيا وتركمانستان من القضايا المهمة في العلاقات بين البلدين.

وصرح سكرتير مجلس الأمن القومي الأرميني بإن الجمهورية الإسلامية تلعب دورا مهما في تطوير العلاقات بين دول جنوب القوقاز وضمان أمن المنطقة.

وأشاد بالدور النشط للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة ، واعتبر استمرار دور بلادنا في هذا الاتجاه أمرا ضروريا ويسهم في تعزيز الأمن المستدام في المنطقة.