العفو الدولية تدعو إلى تحرك عاجل للإفراج عن الدكتور السنكيس

العالم - البحرين

وطلبت المنظمة من متابعيها توجيه رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس، وضمان حصوله فورا ومن دون أي تأخير على أدويته وأيضا على الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، بما في ذلك مبادئ السرية والاستقلالية والموافقة عن علم، وحمايته من التعرض للمزيد من التعذيب وغيره من أصناف سوء المعاملة. وكذلك تسليم عمله بشكل فوري إلى عائلته.

وقالت المنظمة إن الدكتور السنكيس، الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز من العام الماضي أعلن في 29 يونيو/حزيران أنه سيوقف أيضا تناول الأملاح، احتجاجا على منع السلطات البحرينية له من الحصول على بعض أدويته، وسط ازدياد المخاوف بشأن تدهور صحته الضعيفة أساسا.

ولفتت المنظمة إلى أن الدكتور السنكيس أمضى أكثر من 11 عاما في سجن جو في البحرين على خلفية دوره السلمي في انتفاضة البحرين في 14 فبراير/شباط العام 2011، وقد وثقت لجنة بسيوني تعرضه للتعذيب وغيره من أصناف سوء المعاملة.