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توافد الفلسطينيين الى سوق الماشية بمدينة نابلس قبيل عيد الأضحى المبارك

الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

رغم الحروب والحصار وارتفاع الأسعار يتجمع الفلسطينيون في سوق الماشية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لاختيار اضحيتهم قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، فلا شي عندهم ممكن أن يغير هذه العادة أو إحيائهم لهذه الأجواء  تحضيرا للعيد الكبير.

العالم - خاص بالعالم

منغصات كثيرة اصطحبها هذا العام ربما تفوق كما ونوعا ما سبقه من أعوام فالتجار يشتكون من نقص في كمية الأضاحي بالأسواق من جهة ومن ضعف الإقبال عليها بفعل ارتفاع أسعارها من جهة أخرى أما المشترون فقدرتهم الشرائية حدث ولا حرج.

وفيما تقول زارة الزراعة إن الأضاحي متوفرة وبكميات كبيرة تفوق عدد الأضاحي المطلوبة في السوق الفلسطيني وإن الأسعار لم ترتفع عن العام الماضي بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف.

لكن نقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام تنفي مزاعم الوزارة مشيرة الى أن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق هو أقل من نصف ما كان في العام الماضي وأن سعر كيلو الخروف الحي ارتفع من قيمة دينار واحد ووصل إلى ثمانية دنانير أي زاد سعر الأضحية بما يعادل الستين دينارا.

وتعيد النقابة الارتفاع في أسعار الأضاحي ونقص الكميات إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة معتبرة أن قطاع الثروة الحيوانية بالضفة تعرض لتهميش وعمل مدبر وممنهج للقضاء على الثروة الحيوانية يحذر فلسطينيون من استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف حتى نهاية العام منبهين من لجوء المزارعين للتخلص مما لديهم من مواشي بسبب تكلفة تربيتها العالية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... توافد الفلسطينيين الى سوق الماشية بمدينة نابلس قبيل عيد الأضحى المبارك