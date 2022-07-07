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الرئيس السوري يصادق على قانون حول تحالف دولي للطاقة الشمسية

الرئيس السوري يصادق على قانون حول تحالف دولي للطاقة الشمسية
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدر السيد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

العالم - سوريا

وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، انه نظراً لما يقدمه الانضمام للاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية من مساعدة في تطوير مهارات وقدرات مؤسسات الكهرباء السورية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة وبناء قدرات العاملين وزيادة فرص التدريب المتاحة وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام الطاقات المتجددة بالشكل الأمثل، فقد أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس القانون رقم (30) لعام 2022 المتضمن المصادقة على انضمام سوريا إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-11-1443 هجري الموافق لـ 20-6-2022

يصدر ما يلي

المادة (1) يصادق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-12-1443 هجري الموافق لـ 7-7-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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