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هذا ما قاله هنية عن لقائه محمود عباس في الجزائر

هذا ما قاله هنية عن لقائه محمود عباس في الجزائر
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس " إسماعيل هنية لقاءه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجزائر، بأنه "مرحلة جديدة نحو بلورة رؤية متقدمة للنضال الفلسطيني".

العالم - فلسطين

وقال هنية " لقد حظي هذا اللقاء بترحيب كبير من الشعب الفلسطيني الذي يضع آمالاً كبيرة على هذا الحدث المفصلي، باعتباره مشهداً جديداً يبعث على الاعتزاز".

وأكد هنية" أنه لم يتردد في الاستجابة لدعوة جزائرية للقيام بخطوة على طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية".

وخلال استقباله من قبل رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، قال هنية: "تحرير فلسطين لا يتم إلا بالمقاومة والوحدة التي تعد ضرورة وطنية، لذلك، لم نتردد في الاستجابة لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وعبّر هنية عن سعادته بوجوده في الجزائر مهنئاً الجزائر بعيدها الوطني وباحتفالاتها العسكرية والشعبية في عيد الاستقلال.

وجدد قوجيل "تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الجزائر شعباً وحكومة، وتشبث الجزائريين بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً للشرعية الأممية ولمبادرة السلام العربية".

وخلال اللقاء جُدِّد العهد على نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم والمساندة اللامشروطة للشعب الفلسطيني، وعلى الحفاظ على اللحمة الوطنية الفلسطينية كسلاح فعال لمواجهة الخطط الاستعمارية والاستيطانية للاحتلال الصهيوني.

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