الصحة الايرانية: 1775 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 1775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 244 ألفا و 694 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 207 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 292 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و64 ألفا و 39 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 7 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 141 ألفا و 420 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 669 ألفا و 494 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 26 ألفا و 24 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 830 ألفا و 366 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 425 ألفا و 886 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 52 مليونا و 690 ألفا و 831 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) أو الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، وهناك 105 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 343 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).