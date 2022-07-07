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يؤكد قرب تسليم أكثر من 400 قطعة ارض لجرحاهم..

الحشد الشعبي يوزع 670 منحة لعوائل الشهداء في ميسان

الحشد الشعبي يوزع 670 منحة لعوائل الشهداء في ميسان
الخميس ٠٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، توزيع 670 منحة لعوائل الشهداء والجرحى في محافظة ميسان، وفيما أكدت تسلم 80% منهم لقطع الأراضي المخصصة لهم، أشارت لقرب تسليم قطع أراض لأكثر من 400 جريح في المحافظة.

العالم - العراق

وقال رئيس فرع ميسان في الهيئة، الشيخ عدنان الغنامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم توزيع 670 منحة لعوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي في محافظة ميسان"، لافتاً إلى أنه "تم ترميم أكثر من 135 بيتاً من بيوت عوائل الشهداء والجرحى بالتعاون مع شركة نفط ميسان".

وأضاف الغنامي، أن "شهداء الحشد الشعبي في ميسان بلغ عددهم نحو 565 شهيداً وأكثر من 1950 جريحاً"، مؤكداً أن "نسبة 80% من ذويهم تسلموا أراضيهم و20% المتبقين سيتم العمل على أن يتسلموا بدلاً نقدياً عن قطع الأراضي".

وتابع، أنه "سيتم تسليم 444 من جرحى الحشد الشعبي في محافظة ميسان قطع أراض بعد فرزها بالتعاون مع المحافظ علي دواي لازم".

وفيما يخص عودة المفسوخة عقودهم، أكد الغنامي، أن "حصة محافظة ميسان من إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي ستكون على شكل وجبات".

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