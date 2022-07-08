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رئيسي يزور محافظة كردستان في اطار جولاته التفقدية لقرى ومدن البلاد + فيديو

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

بدأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة زيارة الى محافظة كردستان (شمال غرب) في اطار جولاته التفقدية للقرى والمدن والمحافظات الايرانية.

العالم - ايران

وقال رئيسي لدى وصوله مطار مدينة سنندج مركز المحافظة ، إن كردستان تتمتع بامكانيات عديدة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، كما انها تعد مركزا للسياحة والزراعة وتربية الماشية.

ووصف رئيسي كردستان بأنها محافظة حضارية، وتشهد كافة مواقعها بمدنيتها وحضارتها التاريخية القيمة، ونوه الى ان الخبراء والمختصين قدموا العديد من المقترحات لحل المشاكل والتحديات التي تعاني منها المحافظة.

وشدد على أن كردستان شأنها شأن سائر المحافظات الايرانية فيها مشاريع غير مكتملة وان حكومته تسعى الى تكميل هذه المشاريع خاصة وأن الشعب يأمل باكمال هذه المشاريع.

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رئيسي يزور محافظة كردستان في اطار جولاته التفقدية لقرى ومدن البلاد + فيديو

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