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الشرطة اليابانية تعثر على متفجرات في منزل المجرم الذي اغتال آبي

الشرطة اليابانية تعثر على متفجرات في منزل المجرم الذي اغتال آبي
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

عثرت الشرطة اليابانية على متفجرات في شقة مهاجم رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وطالبت من الناس الابتعاد إلى مسافة آمنة من منزله.

العالم - أسيا والباسفيك

ووصلت الشرطة مع متخصصين يرتدون بدلات واقية خاصة، إلى المبنى الذي عاش فيه تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت وكالة "nhk" اليابانية.

أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.

وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.

وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.

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