المسيرات فوق كاريش والمواقف الداخلية والخارجية

خاص بالعالم

تفاوت القراءات وتباينت الاراء، في الداخل تنديد حكومي ودعوة للعودة الى مواقع خلفية للقرارات الحكومية، يقابله ترحيب واطمئنان شعبي بان ثمة من يسهر على استحصال الحقوق، بدلا من الانكسار امام الاملاءات الامريكية.

في تل ابيب من فهم الرسالة في الزمان والمكان، وهرع الى وساطة فرنسية لطلب التهدئة، خوفاً على المصالح الاستراتيجية، اما الامريكي اللاعب الاكبر في عملية السلب اللبنانية فقد تلقى الرسالة جيداً، وعدّ العدة لما بعد المسيرات.

فهل رسمت المسيرات معادلة جديدة، فما هي معالمها؟

كيف تبنى المواقف الدولية والخارجية معالم الخطوات المقبلة؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: رئيس صحيفة البناء الاستاذ ناصر قنديل

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