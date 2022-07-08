الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الدين العام لسلطنة عمان يتراجع بنسبة 10.6%

الدين العام لسلطنة عمان يتراجع بنسبة 10.6%
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

توقعت وزارة المالية العُمانية، أمس الخميس، أن يسجل حجم الدين العام للسلطنة بنهاية يوليو/تموز الجاري 18.6 مليار ريال عُماني (48.4 مليار دولار).

العالم - عمان

ويمثل ذلك انخفاضا في حجم الدين بنسبة 10.6% مقارنة بنهاية عام 2021؛ حيث سجل آنذاك 20.8 مليارات ريال عُماني ( 54 مليار دولار).

وقالت الوزارة إن السلطنة ستُسدد قرضا تمويليا مرتفع التكلفة بقيمة 512 مليون ريال (1.3 مليار دولار) خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه.

ولفتت إلى الحكومة مكنت من إعادة شراء بعض السندات الدولية قبل موعد استحقاقها من خلال عقد مزاد.

وأكدت تحقيق وفورات من الفوائد المستقبلية (خدمة الدين) على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدر بحوالي 127 مليون ريال عُماني (330 مليون دولار).

روابط ذات صلة

سلطان عُمان يزور بريطانيا

وفد عسكري من إيران يزور مركز الأمن البحري في سلطنة عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. توقيف أحد أخطر عصابات خطف الأشخاص

الدين العام لسلطنة عمان يتراجع بنسبة 10.6%

تحرك نيابي لتشريع قانون لحظر المثلية في العراق

انطلاق مناورات الأمن المستدام في بحر قزوين

الصحة العراقية توضح حقيقة تسجيل 900 إصابة 'بداء الكلب'

الكيان المحتل والإمارات يبحثان توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع