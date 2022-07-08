الدين العام لسلطنة عمان يتراجع بنسبة 10.6%

العالم - عمان

ويمثل ذلك انخفاضا في حجم الدين بنسبة 10.6% مقارنة بنهاية عام 2021؛ حيث سجل آنذاك 20.8 مليارات ريال عُماني ( 54 مليار دولار).

وقالت الوزارة إن السلطنة ستُسدد قرضا تمويليا مرتفع التكلفة بقيمة 512 مليون ريال (1.3 مليار دولار) خلال الشهر الجاري قبل موعد استحقاقه.

ولفتت إلى الحكومة مكنت من إعادة شراء بعض السندات الدولية قبل موعد استحقاقها من خلال عقد مزاد.

وأكدت تحقيق وفورات من الفوائد المستقبلية (خدمة الدين) على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدر بحوالي 127 مليون ريال عُماني (330 مليون دولار).