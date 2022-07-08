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وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان يدين اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي ويقدم التعازي للشعب والحكومة اليابانية

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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