اعتراف مفاجئ... لماذا قرر القاتل إنهاء حياة رئيس وزراء اليابان السابق؟

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي "قال لنا بالتأكيد فعلت ذلك".

وأوضحت الشرطة أن القاتل قال إن استهدافه رئيس الوزراء السابق ليس مرتبطا بالسياسة، بل بمنظمة يعتقد أن السياسي على صلة بها.

وصرح ضابط شرطة كبير للصحفيين بأن "المشتبه به ذكر أنه يحمل ضغينة ضد منظمة معينة، وأنه ارتكب الجريمة لأنه يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على صلة بها"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقل آبي إلى المستشفى على متن مروحية بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في منطقة نارا (غربي البلاد).

وفي صور بثتها وسائل إعلام حكومية للحظة الهجوم، يبدو آبي واقفاً على منصة ثم يسمع دوي انفجار قوي ويتصاعد دخان، بينما ينحني متفرجون متفاجئون وينبطح آخرون.