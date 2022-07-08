أمير عبداللهيان: نداء سماحة قائد الثورة للحجاج سراج ينير درب الأمة

العالم- ايران

وجاء تثمين وتقدير امير عبداللهيان لنداء سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي خلال تغريدة كتبها اليوم على صفحة التويتر.

وكان سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قد أكد في ندائه الى حجاج بيت الله الحرام، ان الغرب المستكبر صار أضعف يوما بعد يوم في منطقتنا الحساسة، وفي كل العالم أخيراً.

وشدد سماحته انه من الطبيعي أن تقلق القوى الاستكبارية وعلى رأسها أمريكا أكثر من مثل هذه التوجه في العالم الإسلامي ، وتسخر كل إمكاناتها من أجل التصدي لها ... وهذه هي الحال اليوم. بدءاً من الامبراطورية الإعلامية وأساليب الحرب الناعمة ، مروراً بإشعال الحروب والحروب بالنيابة ، وصولاً إلى إلقاء الوساوس والنميمة السياسية ، وانتهاء بالتهديد والتطميع والرشوة ... كلها وجميعها تستخدم من قبل أمريكا وسائر المستكبرين كي تفصل العالم الإسلامي عن مسار صحوته وسعادته. إن الكيان الصهيوني المجرم والمخزي هو أيضاً من أدوات هذا المسعى الشامل في هذه المنطقة.

وقال سماحته "لقد باءت هذه المساعي بالفشل في أغلب الحالات بفضل الله وإرادته ، وإن الغرب المستكبر صار أضعف يوما بعد يوم في منطقتنا الحساسة ، وفي كل العالم أخيراً. ويمكن مشاهدة اضطراب آمریکا و حليفها المجرم أي الكيان الغاصب وفشلهما في المنطقة بوضوح ضمن مشهد الأحداث في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان".