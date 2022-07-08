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لمناسبة عيد الأضحى..

برهم صالح يتبادل التهنئة مع السيسي والامير تميم

برهم صالح يتبادل التهنئة مع السيسي والامير تميم
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

تبادل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، التهاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة، التهاني؛ لمناسبة عيد الأضحى.

العالم - العراق

وقال مكتب صالح في بيان، إن الأخير "تلقى اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، جرى خلالهما تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عبرا عن خالص التهاني والتبريكات، داعين المولى عز وجل أن يمنّ على الشعب العراقي بالاستقرار والأمان والرفاهية".

فيما أعرب الرئيس برهم صالح عن "خالص تهانيه، متمنيا للشعبين المصري والقطري الشقيقين دوام التقدم والازدهار".

في سياق متصل أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة، على عمق الروابط المشتركة بين العراق ومصر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ، أن رئيس مجلس الوزراء تلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي"، مشيراً إلى أنه "جرى خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف، أن "الاتصال شهد التأكيد على عمق الروابط المشتركة بين العراق ومصر، وتمنّيات الطرفين بدوام الاستقرار والرفاه ومزيد من التقدّم للشعبين الشقيقين العراقي والمصري، وأن تعود هذه المناسبة باليُمن والخير والازدهار على الأمتين العربية والإسلامية".

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