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المركزي الايراني: بحثنا مع روسيا إبعاد الدولار واليورو

المركزي الايراني: بحثنا مع روسيا إبعاد الدولار واليورو
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الايراني أنه بحث مع المسؤولين الروسي ابعاد عملتي اليورو والدولار من التعاملات الثنائية.

العالم - ايران

وأوضح " علي صالح آبادي" في تصريح اليوم السبت من موسكو بعد لقائه مساعد رئيس الوزراء " الكسندر نوفاك" ووزير التنمية الاقتصادية " ماكسيم ريشتينكوف" ومساعد رئيس الوزراء للشؤون الدولية " اليكسي اورشوك"، بانه تم التوصل الى توافقات جيدة ومتنوعة مصرفيا وماليا واقتصاديا مع الجانب الروسي، حيث ستفعل على المدى القريب ويتلمس نتائجها تجار البلدين.

وأستطرد أن الافادة من العملتين الوطنيتين الروبل والريال من المحاور الهامة التي تمت مناقشتها مع المسؤولين الاقتصاديين الروس، وسنشهد قريبا تنفيذ التفاهمات المتوصل اليها بهذا الجانب.

وحول احلال برامج الرسائل المحلية بدلا عن جمعية الاتصال بين البنوك " سويفت"، اكد محافظ المركزي أن ايران وبدلا عن سويفت تستعين بمنصات محلية لاتصال البنوك، وروسيا بدورها لديها ذلك، ومن الممكن أن تشكل أرضية للتعاون المصرفي بين البلدين.

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