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شاهد بالفيديو.. المشاط يهدد السعودية بإنهاء الهدنة

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط أنّ الهدنة الاممية بسبب استمرار خروقات العدوان ومرتزقته اصبحت في مفترق طرق.

العالم - اليمن

على مفترق طرق تقف الهدنة الاممية في اليمن؛ هذا ما قاله رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط حيث اكد في خطاب بمناسبة عيد الاضحى المبارك ان الخروقات المستمرة من قبل العدوان ومرتزقته وضعت الهدنةَ على مفترق طرق، وان هذا الأمر قد يتطوّر إلى العودة للعمليات العسكرية كنتيجة طبيعية لتنصل العدوان عن تنفيذ الكثيرِ من بنود الهدنة، مضيفا أنَّ الأساس الصحيحَ لأيّ عملية سلام هو وقفُ العدوان ورفع الحصار عن اليمن، ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين، من إيرادات النفط والغاز.

وقال المشاط إنّ المجلس السياسي قبل بالهدنة وتمديدها من اجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني لذلك فإنّ أبواب الهدنة لن تظل مفتوحة، ولن يسمح بأن تتحوّل إلى وسيلة يستخدمها العدوان للالتفاف على صمود اليمنيين.

وتأتي تصريحات المشاط هذه غداة فشل المشاورات والمفاوضات في العاصمة الاردنية عمان بشان فتح الطرق والممرات حيث قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام ان ثلاثة مقترحات قُدمت لفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى قوبلت برفض الطرف الآخر مضيفا ان الطرف الأخر تعامل مع ملف الطرق باستغلال وابتزاز، وهو ما دفع بالمجلس السياسي الأعلى واللجنة المختصة للمبادرة بخطوة انسانية بفتح طريق في تعز من طرف واحد. هذا بينما دشنت القيادات المحلية والأمنية والعسكرية بتعز رسمياً فتح طريق الستين مع شارع الخمسين ودعت قوى التحالف السعودي للضغط على أدواته لتسهيل مرور المواطنين والمركبات من والى جانبي تعز خاصة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك من اجل التخفيف من معاناة المواطنين.

الى ذلك رتكبت قوى العدوان ومرتزقتها عشرات الخروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات القليلة الماضية وقال مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب وحجة والجوف وصعدة والضالع والحديدة والبيضاء وجبهات ما وراء الحدود.

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