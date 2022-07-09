الدفاع الروسية:تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك

العالم-روسيا

كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي "سو-35" و"ميغ 31" تابعتين لقوات الفضاء الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة لضربة القوات الجوية الروسية على مواقع فرقة المدفعية التابعة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سوليدار، تم تصفية أكثر من 30% من الأفراد العسكريين وتم سحب معظم قطع المدفعية من الموقع".

كما أكدت الوزارة في بيانها أنه تم تصفية أكثر من 75 قوميًا أوكرانيا متطرفا، وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات العسكرية في منطقة نيكولاييف قرب أوديسا.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية قامت بضرب نقطتي انتشار للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ومخزن وقود للمعدات العسكرية في المنطقة.

وختم البيان: "في منطقة دنيبروبتروفسك، أصيب موقع كتيبة "تورنادو" القومية المتطرفة، بضربات أسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى تصفية أكثر من 40 مسلحًا".