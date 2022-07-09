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اليمنيون يبتهجون بفرحة العيد في صنعاء رغم أنف العدوان

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أقام اليمنيون صلاة العيد في صنعاء رغم الصعوبات التي تواجههم بفعل العدوان السعودي على البلاد والذي مرت عليه ثمان سنوات، ورغم الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة الا ان مظاهر بهجة العيد كانت حاضرة في المساجد والمتنزهات ورياض الشهداء في صورة تعكس صمود وثبات الشعب اليمني رغم ما يمرون به.

العالم - مراسلون

انها تكبيرات العيد على مآذن المساجد بالعاصمة صنعاء، حيث خرج اليمنيون لتأدية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط فرحة بقدوم هذه المناسبة العظيمة وامتثالا لإحياء شعائر الله التي اعتاد اليمنيون على اقامتها وتعظيمها وتأكيدا على استمرار الحياة مهما كانت الضغوط والتعقيدات.

وينطلق اليمنيون بعدها لبدء برنامجهم العيدي الكل يتوجه للاحتفاء بالعيد حسب إمكانياته وقدارته المتاحة فيما لايزال التكافل الاجتماعي داعما لاكتمال هذه الفرحة بتقديم الأضاحي للأسر المعسرة تعزيزاً لروح الصمود والتخفيف من معاناة المواطنين واحياءاً لشعائر الله .

وقال عضو رابطة علماء اليمن العلامة فؤاد ناجي لقناة العالم:"الكل يعبر عن العيد بطريقته بالتكافل، بالمواساة لبعضنا البعض، بالتراحم، بتوزيع الاضاحي، بتوزيع الصدقات في هذه الايام المباركة. الحمد لله الفرحة لدی اليمنيين غامرة رغم صعوبة العيش".

رياض الشهداء كانت حاضرة في العيد، حيث اعتاد اليمنيون زيارتها تثمينا لتضحاتهم في سبيل الحرية والكرامة.

الفرحة رسمتها وجوه الاطفال البشرة في المتنزهات ايضا، على الرغم من كل الظروف التي يعانيها اليمنيون منذ بدء العدوان واستمرار الحصار.

ويبقی العيد فرحة ومحطة يجدد اليمنيون فيها عزمهم وثباتهم في مواجهة العدوان والحصار السعودي حتی تحقيق قضيتهم العادلة ونيل الحرية والكرامة.

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