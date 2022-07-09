سيرلانكا.. اجتماع حكومي طارئ بعد فرار الرئيس

العالم-اسيا والباسفيك

وحسب "فرانس برس"، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنه تمت دعوة قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى الاجتماع، كما طلب اجتماع البرلمان بشكل عاجل لمناقشة الأزمة.

وكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا قد فر من مقر إقامته، بعد اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر رفيع، بأن الرئيس السريلانكي المحاصر غوتابايا راجاباكسا فر السبت من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون باستقالة الزعيم وهم يقتحمون المبنى.

وأضاف المصدر أنه "تم اصطحاب الرئيس إلى مكان آمن"، لافتا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح القصر الرئاسي.

وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية خطيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسوأ تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948.