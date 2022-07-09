إطلاق حملة تطعيم في موريتانيا بسبب إنتشار سريع لسلالة جديدة من أوميكرون!

العالم - موريتانيا

وحث وزيرة الصحة الموريتاني الدكتور المختار ولد داهي، في بيان اليوم السبت، المواطنين على الإقبال على مراكز التطعيم في المراكز التي تم فتحها من أجل تقريب اللقاح من المواطن.

وقال الوزير إن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية ناجمة عن سلالة جديد من متحور أوميكرون سريعة الانتشار لم تكن موجودة في البلد.

وأضاف أن تزايد حالات الإصابة استدعى من الحكومة الموريتانية اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أولها تفعيل عمليات التطعيم في جميع المستشفيات والمراكز والمستوصفات الطبية على وفتح مراكز تطعيم ثابتة في محطات النقل.

وأكد ضرورة أخذ الجرعات التعزيزية من طرف المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالبا المسافرين إلى المحافظات الداخلية بأخذ اللقاح حماية لأنفسهم وذويهم والمجتمع لأن أعراض الفيروس قد لا تظهر على المصابين به مما يستوجب أخذ الحيطة والحذر.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية بلغ عدد الإصابات 61024 وعدد حالات الشفاء 58445، بينما تم تسجيل 986 حالة وفاة.