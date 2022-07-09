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وزير النقل البريطاني يعلن الترشح لقيادة حزب المحافظين لتشكيل حكومة جديدة

وزير النقل البريطاني يعلن الترشح لقيادة حزب المحافظين لتشكيل حكومة جديدة
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الترشح لقيادة حزب المحافظين، من أجل الفوز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته مؤخرا.

العالم-اوروبا

وقال غرانت شابس، في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم السبت إنه أطلق حملته القيادية للحزب، مستبعدا إجراء انتخابات عامة.

وأوضح شابس أنه سيعمل على إطلاق ميزانية طارئة، وسيوجه تعليماته إلى حكومته بخفض الضرائب الشخصية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيعمل على دعم الشركات ذات المستويات العالية في استهلاك الطاقة.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، رسميا، أمس الجمعة، عن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد خلفا لبوريس جونسون.

وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.

جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.

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وزير النقل البريطاني يعلن الترشح لقيادة حزب المحافظين لتشكيل حكومة جديدة

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