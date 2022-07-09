الكاظمي يجدد لـ "عباس" موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية

العالم – العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، جرى خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأعرب الكاظمي خلال الاتصال عن أطيب تمنياته للشعب الفلسطيني بالمناسبة، وأكّد عمق الروابط التأريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وجدد الكاظمي وفقا للبيان مواقف العراق الثابتة إزاء قضايا الشعب الفلسطيني العادلة، متمنياً دوام الرفاه والاستقرار والتقدم للعراق وفلسطين، وسائر شعوب المنطقة.