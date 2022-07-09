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البنك المركزي الإيراني: نتائج الاتفاقيات الموقعة مع روسيا ستظهر قريبا

البنك المركزي الإيراني: نتائج الاتفاقيات الموقعة مع روسيا ستظهر قريبا
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي أن الاتفاقات المالية والنقدية المتوصل إليها خلال زيارته الى موسكو، سيتم تفعيلها قريبا وسيشعر التجار والاقتصاديين بنتائجها.

العالم-إيران

وأكد آبادي أن الزيارة انطوت على حوارات جيدة للغاية وثمينة مع المسؤولين الروس، وأنه وعلى ضوء تأكيدات قادة البلدين، تقرر إيجاد الأرضيات المالية والمصرفية اللازمة للوصول إلى التنمية المستدامة في العلاقات الثنائية.

وشدد على أن الجانبين يرغبان في تطوير العلاقات وعليه فقد تم إجراء مفاوضات جيدة من المؤمل أن تمهد لتطوير مستدام للعلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن استخدام العملات باستثناء الدولار واليورو والمواضيع الأخرى التي تمكن التجار والنشطاء الاقتصاديين الاستفادة من الأرضيات الجديدة، تعد من القضايا التي سيتم متابعتها.

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