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تسجيل أول إصابة بجدري القرود في نيوزيلندا

تسجيل أول إصابة بجدري القرود في نيوزيلندا
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في نيوزيلندا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حالة الإصابة لشخص في الثلاثينيات من عمره يعيش في مدينة أوكلاند. مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس جدري القرود.

وأشارت إلى أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.

يذكر أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.

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