من هو السفير الايراني الجديد في لبنان؟

العالم - ايران

وكان اماني قد عين في السابق كرئيس لمكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة وشغل هذا المنصب لمدة 9 اعوام، وسيخلف اماني في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا الذي كان سفيرا لايران منذ عام 2018.

والسفير اماني هو من مواليد 1963 وقضى 9 اعوام من خدمته في صفوف وزارة الخارجية الايرانية، في مصر، وكان قبل ذلك مساعدا لمدير مكتب الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الايرانية.

واثناء لقائه مع الوزير امير عبداللهيان اكد وزير الخارجية الايراني ضرورة الاهتمام بالعلاقات الاستراتيجية بين ايران ولبنان والعمل على تطوير شتى مجالات التعاون مع لبنان.

وقدم السفير اماني للوزير امير عبداللهيان شرحا عن اجندته في لبنان مؤكدا ان التعاون مع الحكومة اللبنانية وجميع الطوائف والاطياف السياسية المختلفة يندرج ضمن اهم المهام لديه.

وتم التاكيد في هذا القاء على اهمية لبنان باعتباره دولة في الصف الامامي للمقاومة امام الكيان الصهيوني.