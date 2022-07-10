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الإفراج عن 96 صيادا يمنيا احتجزتهم السلطات الإريترية

الإفراج عن 96 صيادا يمنيا احتجزتهم السلطات الإريترية
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل العشرات من الصيادين اليمنيين إلى محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد احتجازهم لأيام من قبل السلطات الإريترية.

العالم - اليمن

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز بأن 96 صيادا يمنيا وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي في مديرية المخا غرب محافظة تعز، عقب أسبوعين من اعتراض زوارق للبحرية الإريترية قواربهم قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وأضاف أن البحرية الإريترية صادرت قوارب الصيادين بما عليها من معدات اصطياد.

وأشار إلى أن الصيادين ينتمون إلى محافظة الحديدة الساحلية باستثناء 11 صيادا من مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.

وتعد دفعة الصيادين اليمنيين المفرج عنهم هي الثانية خلال شهر، إذ أفرجت السلطات الإريترية في التاسع من يونيو الماضي، عن 80 صيادا وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، بعد اعتقالهم قبالة جزر يمنية تبعد نحو 25 ميلا بحريا عن الساحل اليمني جنوب البحر الأحمر.

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