قبلان يطالب بتشكيل حكومة شجاعة لا تقبل بابتزاز واشنطن والغرب وبعض العرب

العالم - لبنان

وقال قبلان خلال خطبة عيد الأضحى في جنوب بيروت ألا يكفي هول الكارثة التي تهدد وجود لبنان للاندفاع نحو تشكيل حكومة شجاعة لا تقبل بابتزاز واشنطن والغرب وبعض العرب، عن طريق الموافقة على العرض الصيني والإيراني، ولتضرب واشنطن رأسها بالحائط، ألا يرى المسؤولون ذل واشنطن واوروبا التي تحولت عظمتها وترسانة سلاحها وفيالقها المرتزقة في أوكرانيا الى خزي ومهانة وعار ضمن معادلة بدت فيها واشنطن مجرد تاجر سلاح مهزوم، يريد أن يقاتل بآخر جندي أوكراني وأوروبي وسط ذل شامل يصيب عظمة واشنطن والغرب.

وتساءل: هل تعلم الطبقة السياسية أن البلد غارق بالجريمة والطغيان المالي النقدي والفساد الشامل والفقر العابر، وأن المخدرات والدعارة والشذوذ الجنسي والجرائم المالية والجنائية تجتاح كل محافظاته؟ وأن البلد يعاني من كارثة انهيار أسري وبطالة مروعة، وتضخم مسرطن، وفلتان صادم، وكوارث أخلاقية، تماما كتلك التي أصابت بلدة القاع في الصميم، فيما النهم التجاري وشراكة المال والسلطة تنهش بقية عظام هذا البلد.

وقال، رغم أن لبنان يغرق بالذهب الأزرق (المياه) إلا أنه يعاني من شح المياه، والناس تتسول في الشوارع، والطاعون المعيشي يكاد لا يترك بيتا من جنازة، فيما زيادة الكلف المعيشية حولت أكثرية شعب لبنان فقراء معدمين، ألا يكفي الفقر والقهر والاذلال على أبواب الأفران؟ والموت على أبواب المستشفيات؟ والقرصنة التي تمارسها المدارس والجامعات؟ والإهمال العارم للجامعة اللبنانية، وتسونامي الجريمة، وفلتان الأسواق، والأسى الشامل لكل الطوائف، ألا يكفي لأن يدفع القوى السياسية للإتفاق على حكومة أولويات حياتية؟ ولو على طريقة حماية اليد اللبنانية العاملة والسلع الاساسية، ونزع أنياب بعض التجار، وكسر جموح سماسرة المال، ودكاكين المطاحن والافران، ومافيا الدولار، علَّ هذا الشعب المنهوب يشعر ببارقة أمل .



وأضاف: ألا يشجع كلَّ هذا، السلطة اللبنانية للتمرد على واشنطن والذهاب نحو خيارات شرقية صينية وروسية وايرانية تعيد تعويم لبنان وتعمل على إنقاذه. لذلك أقول للشعب وبكل صراحة: أيها اللبنانيون المساكين هناك قوى سياسية وزعامات مجنونة تريد أن تبقوا بلا كهرباء، ولا ماء، ولا دواء، ولا استشفاء، ولا إغاثة، ولا فرصة عمل، ولا بارقة أمل، ولا يهمها من موتكم سوى البكاء على أطلالكم، كما لا يهمها من وطنكم إلا الكراسي، وتكاد لا تعرف شيئا عن خبزكم المسروق، وعن طحينكم المباع بالسوق السوداء، ونفطكم المتروك لأنياب تل أبيب، وأسواقكم التي تتناهشها أنياب التجار، وما يهمها فقط حماية عصابات السوق، ومافيا الاحتيال المالي، وأن يبقى البلد بموارده وإمكاناته مجرد آلة لعد النقود، لأن خبز المقابر ليس له ثمن.



وختم قبلان: هذا هو العيد اليوم! ولكن اعلموا أنه لا عيد لجبار أو فاسد، أو مجرم مالي، أو نقدي، أو مبتز سياسي، أو محتكر معيشي، ومهما حصل فإن عناصر قوة لبنان كبيرة، ولن تتمكن واشنطن وجماعة إخوة يوسف، وبعض مرتزقة هذا البلد من سحق لبنان، ومن لا يعرف لبنان جيدا عليه أن يقرأ تاريخه بإمعان ووعي وحكمة عله يتعلم من تجارب الماضي.