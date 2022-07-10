الرئيس الايراني: نعارض أي تدخل أجنبي في سوريا

العالم - ايران

وهنأ الرئيس رئيسي ، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، مساء السبت، الحكومة والشعب السوري الصديق والشقيق بحلول عيد الأضحى ، راجيا الباري تعالى ان يمن ببركة هذا العيد السعيد، برحمته ونعمه على الشعوب الإسلامية ، ولا سيما الشعبين المقاومين الايراني والسوري.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين ، واعتبر زيارة الرئيس السوري الأخيرة إلى طهران بأنها كانت ناجحة ، مؤكداً أنه تم خلال هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية.

وصرح آية الله رئيسي بأن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمحور المقاومة ، وخاصة سوريا ، سيستمر وقال: إن إيران تدعم إحلال السلام والاستقرار وتعارض أي تدخل اجنبي في سوريا.

وأعرب الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياتهما بدوام الازدهار للعلاقات السورية الإيرانية ولشعبي البلدين موفور الخير والتقدم.

كما وجه الرئيس الأسد خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي.

وبحث الرئيسان التعاون الثنائي وآفاق تطويره وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

كما بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سورية وإيران إزاء العديد من القضايا والذي ينطلق من المواقف والرؤى المشتركة للتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.